Filmpjes van Burgers’ Zoo gaan de hele wereld over: ‘We zijn een uitgeverij van wetenswaardigheden’

VIDEOARNHEM - Nu een fysiek bezoek aan de dierentuin even niet kan, gaan de educatieve video’s en vlogs van Bas Lukkenaar en Noëlle van Deventer over het wel en wee van de dieren de hele wereld over. Welkom in de Silent Zoo.

Dagelijks plaatst Burgers’ Zoo filmpjes voor kinderen en volwassen online, via Youtube, Instagram en Facebook. De Arnhemse dierentuin heeft een traditie hoog te houden in pakkend beeldmateriaal. Oud-directeur­ ­Antoon van Hooff werd er zelfs BN’er door.

Vlogs en video’s, gefilmd in verblijven en de nagebootste habitat van dieren – of dat de oceaan, de woestijn of het oerwoud is – zorgen dat de dierentuin in contact blijft met fans in binnen- en buitenland.

„We steken onze energie in dat waar we wél grip op hebben”, zegt Bas Lukkenaar van Burgers’ Zoo. „Filmen van het dagelijkse leven in onze dierentuin, van routines als voeren, dieren naar buiten laten tot verzorgen kan wel. Met De Vraag Van Vandaag, vlogs en nieuwe series brengen een positief gevoel naar de huiskamers, een leuke afwisseling in deze saaie tijd.”

Het live naar de huiskamer brengen van de wildernis, komt de Arnhemse dierentuin nu van pas. „Het wiel uitvinden hoeven we niet meer. Dat deden we al eerder. Al jaren posten we dagelijks dierennieuws op social media.

