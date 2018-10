FIOD pakt oud-eigenaar GelreDome en gezin op

Eurocommerce is de vastgoedreus die tot het faillissement in 2013 eigenaar was van stadion GelreDome in Arnhem. Het bedrijf realiseerde verder onder meer de kantoortorens bij station Arnhem Centraal en het Stadskantoor van de gemeente Arnhem.

De inval en de aanhoudingen hebben volgens woordvoerder Wim de Bruin van het landelijk parket van justitie te maken met een 'lopend strafrechtelijk onderzoek naar valsheid in geschrifte'. Meer zegt de woordvoerder op dit moment niet over de zaak te kunnen zeggen.

De voormalige vastgoedkoning Visser is eind 2016 tot 3,5 jaar cel veroordeeld voor faillissementsfraude en oplichting. Zijn zoon (36) kreeg een jaar cel omdat hij met zijn vader samenspande in de verkoop van Stal Eurocommerce. In die stal zaten dure springpaarden, die voor miljoenen onder de werkelijke waarde van vader op zoon in eigendom overgingen. Eén van de paarden is London, waarmee ruiter Gerco Schröder in 2012 twee keer zilver won op de Olympische Spelen. De vrouwen van senior en junior werden destijds vrijgesproken.