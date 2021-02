Fitness met tweetallen op parkeerplaats in Arnhem blijkt bij nader inzien ‘illegaal’

Arnhemse stroopwa­fel­bak­ker vecht faillisse­ment aan: ‘In deze coronacri­sis kun je geen huur betalen’

14:43 ARNHEM - Mike Post, de stroopwafelbakker annex ijscoman van de Jansstraat in Arnhem, vecht het faillissement aan dat de rechtbank over zijn BV Mike Post Horeca Exploitatie heeft uitgesproken. ,,Ik ga in cassatie bij de Hoge Raad der Nederlanden”, zegt hij strijdbaar. ,,Het is de dood of de gladiolen.”