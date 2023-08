Fleur (28) leefde zoals ze graag wilde leven, maar toen sloeg het noodlot toe

Koningsdag weer niet naar Gelderland, wanneer komt de koning wel?

Alweer veertien jaar geleden was het Koninklijk Huis voor het laatst in Gelderland om de nationale oranjedag te vieren. Destijds nog Koninginnedag. De koning is echter nog nooit in Gelderland geweest op zijn verjaardag. In 2024 gaat de koning naar Drenthe. 2025 dan maar in Gelderland?