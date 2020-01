Flexwerkers in piekuren naar de bar; Café Caspar wil tafeltjes vrij houden voor eters

Holocaust herdacht Joodse Max Nathans (82): ‘Er werd nooit over omgekomen familiele­den gesproken’

15:39 ARNHEM/ MATZUVA - ,,Wat Auschwitz voor mij inhoudt? De familiefoto die is gemaakt in de tuin op het 40-jarig huwelijk van mijn opa en oma in 1942”, vertelt oud-Arnhemmer Max Nathans, die tegenwoordig in Israël woont.