Flinke aanwas van Indiase studenten in Arnhem

Studenten uit India die een technische opleiding willen, kiezen graag voor Nederland. ,,Voor management-opleidingen gaan Indiërs naar Groot Brittannië, maar voor techniek komen we hier”, zegt Sanket Dutta. Hij studeerde Automotive Systems bij de HAN.



,,Wij leren in India alleen uit boeken, terwijl Nederlanders goed zijn in de praktijk. Daarnaast is Nederland toegankelijk. In Duitsland kunnen studenten die van buiten Europa komen maar heel beperkt terecht.”



De HAN vindt een internationaal beeld in de klas belangrijk. Peek: ,,Omdat dat ook de praktijk is waar onze studenten in terecht komen. Internationaal gericht en met Engels als voertaal. Onze Nederlandse studenten komen nu al vroeg in contact met de internationale studenten en beide leren om ondanks culturele verschillen samen te werken. Ook als de meeste hbo-studenten uit de regio komen en daar na hun studie blijven wonen en werken, dienen zij voorbereid te zijn op een internationale toekomst.”