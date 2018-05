Flinke celstraffen voor gooiers brandbom bij 'Polenhotel' in Velp

ARNHEM - De drie mannen die betrokken waren bij een aanslag op een 'Polenhotel' in Velp in het najaar van 2014, zijn dinsdag door het gerechtshof veroordeeld tot celstraffen van 8 tot en met 12 jaar. Eén van hen krijgt daarnaast ook nog eens tbs met dwangverpleging opgelegd. Het vonnis van het Hof is ten dele gelijk aan een eerdere uitspraak van de rechtbank van Arnhem, waartegen het drietal beroep aantekende.

In de nacht van 4 september 2014 gooit een 36-jarige Velpenaar vanaf een rijdende scooter een brandende molotovcocktail door het raam bij een hotel voor seizoenarbeiders in Velp. Twee Slowaken, die net achter het raam slapen, raken bij die aanslag zwaargewond. Ze overleven het incident ternauwernood. Volgens het Hof is er daarom sprake van een poging tot moord.

Achterop de scooter zat een 31-jarige Rhedenaar, die tot op de dag van vandaag als enige een bekennende verklaring heeft afgelegd. Hij gooide een steen door de ruit, maar wilde naar eigen zeggen niet dat de Velpenaar vervolgens de brandbom zou gooien. Voor het Hof verklaarde hij vier weken geleden dat hij 'de mensen in het hotel alleen maar schrik wilde aanjagen': ,,Ik vind het verschrikkelijk hoe het allemaal is gelopen.’’

Overlast

Dat schrik aanjagen was nodig omdat de derde verdachte, een 30-jarige Velpenaar die in dezelfde straat woonde als waar het Polenhotel zat, meermaals had geklaagd over overlast. ,,Ze pleegden inbraken, zorgde voor herrie’’, verzuchtte hij eerder in de rechtszaal. ,,De politie deed niets, dus wilde ik zelf actie ondernemen. Maar daarbij had ik zeker geen aanslag voor ogen.’’

Het Hof acht, anders dan justitie, niet bewezen dat hij de brandstichting heeft uitgelokt. Zo was de man zelf niet aanwezig bij het incident en zou hij niet degene zijn geweest die de plannen voor de aanslag had bedacht. Omdat hij de andere twee wel zou hebben geholpen, moet hij 8 jaar de cel in.