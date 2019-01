Flinke file op A12 lost langzaam op na eerder ongeval met vijf auto's en stilgevallen kraan bij Arnhem

Verkeer stond door beide incidenten al vanaf vroeg in de ochtend vanaf de Duitse grens stil, in een file die rond 08.00 uur 19 kilometer telde. Volgens de ANWB moesten automobilisten rekening houden met een vertraging van ruim een uur. Nadat de kraan van de weg was nam die file pas in lengte af.



Verkeer op andere wegen die uitkomen op de A12 stond door de files op de A12 ook vast, zoals op de A348 vanuit Rheden en Doesburg en de Pleijroute vanaf het Gelredome. Dat geldt ook voor alternatieve routes als de Westervoortse brug, de Nijmeegseweg in Arnhem en de Rivierweg vanuit Giesbeek.



Verkeer op de A50 vanaf Hoenderloo had 's ochtends last van het eerste ongeval bij knooppunt Grijsoord, maar kon voor 08.00 uur alweer doorrijden.



Verkeer uit de richting van Zevenaar werd aangeraden om te rijden en bij Velperbroek de Pleijroute en de A325 te nemen. Daar begon het rond 07.15 uur vol te lopen.