Flinke file tussen Arnhem en Nijmegen door botsing op A325 bij Elst

Is viervoudi­ge moord Enschede Mexicaanse afrekening? ‘Verhaal stond op usb-stick’

3 juni Het verhaal dat de viervoudige moord in Enschede in november vorig jaar een Mexicaanse afrekening is, is via een tussenpersoon bij misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink terecht gekomen. Dat vertelt Korterink, die na publicatie van het artikel vanuit de gevangenis is gebeld door één van de drie mannen die voor de liquidatie vastzit.