‘Flinke hennepgeur en hennepblad uit achterklep’ verraadt 140 kilo wiet in busje

Koerier van drugslab in seniorenwo­ning is doodsbang: ‘Hij is met benzine overgoten’

17:33 ARNHEM - In de zaak over het ‘drugspostorderbedrijf’ dat een laboratorium in een Arnhemse seniorenwoning had, is een van de verdachten ondergedoken voor de rest. De 60-jarige Arnhemmer stelt via zijn advocaat doodsbang voor zijn medeverdachten te zijn.