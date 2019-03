Flinke schade aan in café in Klarendal na brandstichting, kroeg wil vandaag toch open

updateOp de Catharijnestraat in Arnhem heeft in de nacht van zaterdag op zondag brand gewoed in het Sailor Café. De kroeg is flink beschadigd, het appartement erboven onbewoonbaar, maar toch hoopt de eigenaar vandaag alweer een biertje te kunnen tappen.

De brand is ontstaan na brandstichting, meldt een wijkagent van Klarendal op Instagram. Forensisch onderzoekers zijn al ter plaatse geweest om de exacte oorzaak van de brand helder te krijgen.

Een reëel scenario is dat de brand in de kroeg is ontstaan door een in de brand gestoken scooter die tegen de pui stond. Dat voertuig zou zijn gestolen.

De melding van de brand kwam rond 04.00 uur binnen. In eerste instantie was niet bekend hoeveel mensen er aanwezig waren in de woning boven het café, waardoor meer brandweerlieden en -voertuigen werden opgeroepen.

Naar familie

Een bewoner werd door de brandweer met een hoogwerker uit de woning gehaald en nadien gecontroleerd door het ambulancepersoneel ter plaatse. De man hoefde echter niet naar ziekenhuis. Hij is later door agenten naar familie gebracht voor opvang omdat de woning niet meer geschikt was om te verblijven.

Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend, de politie heeft de zaak in onderzoek. Vandaag komt een team van forensisch onderzoek ter plaatse om verder te speuren.

Het café raakte zwaar beschadigd door de brand, de bovenstaande woning had rookschade en in het appartement werd een hoge waarde koolmonoxide gemeten.

Toch open

Als het even kan, wil de buurt en de eigenaar van de kroeg de zaak vandaag toch weer openen. Vanmiddag komt de carnavalsoptocht langs het café en daar zien buurtbewoners naar uit. Vanmorgen was dan ook al vroeg een vrijwillige schoonmaakploeg uit de wijk op de been om de eerste schade in het Sailor Café weg te werken.

De politie is op zoek naar getuigen. Wie iets heeft gezien kan dat melden via 0900 8844.