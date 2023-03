Flinke vertraging: A325 deels afgesloten tussen Arnhem en Elst door ongeval

Rond 14.20 uur botste een automobilist tegen een andere auto, waarna een auto over de kop sloeg en een vrachtwagen en de middengeleider raakte. Een van de bestuurders raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.



Verkeer richting Nijmegen kan omrijden over de A12, A50 en A15. Volgens de ANWB moeten automobilisten rekening houden met ongeveer 30 minuten vertraging (om 15.57 uur).