Flintertje hoop voor Snollebollekes en evenementen in najaar: ‘Het is een complexe puzzel’

ARNHEM - Kaarten kopen voor de Snollebollekes in oktober in Gelredome en trainen voor de Zevenheuvelenloop in november. Het kan nog. Maar de betrokken organisatoren houden óók rekening met uitstel van alle evenementen dit jaar.

Het was een sombere boodschap van minister Hugo De Jonge: alle evenementen tot 1 september zijn afgelast en misschien kan het wel een jaar duren tot er een vaccin is. Pas dan zijn grootschalige evenementen en bezoek bij sportwedstrijden weer toegestaan.

‘Er vallen al bedrijven om’

Het is een domper voor de al zo hard getroffen festivalindustrie. ,,In de hele branche vallen al bedrijven om’’, zegt directeur Hérald van de Bunt van GelreDome in Arnhem. En de effecten strekken zich uit tot volgend jaar. Zo twijfelde de marsleider van de Vierdaagse al hardop over de editie van 2021.

Tegelijkertijd staan er dit jaar toch nog verschillende grote evenementen gepland in de regio. Zoals vier concerten van de Snollebollekes in GelreDome. ,,Als ik heel eerlijk ben, is die kans niet zo groot dat dit doorgaat’’, zegt Van de Bunt.

De directeur van Gelderlands grootste festivallocatie stelt dat we als land op een gegeven moment de keuze moeten maken welke mate van besmettingsgevaar we willen tolereren in Nederland. ,,En ik kan daar het antwoord niet op geven, want ik ben partij in deze discussie. We hebben als GelreDome best wat reserves, maar een jaar uitzingen zonder evenementen is ook ons niet gegeven.’’

Zevenheuvelenloop denkt anderhalve meter afstand te kunnen regelen

In Nijmegen ziet de stichting Zevenheuvelenloop de kas ook leger raken. De stichting moest eerder al de Stevensloop en de Marikenloop cancelen. De organisatie is al volop bezig met het uittekenen van een mogelijke alternatieve opzet van de Zevenheuvelenloop in november.

Volledig scherm Zevenheuvelenloop op de Nijmeegsebaan in 2019. © Gerard Verschooten ,,We denken door de loop over de hele zaterdag en zondag uit te smeren dat het mogelijk is met afstand tot elkaar de loop te volbrengen’’, zegt Alexander Vandevelde van de organisatie.



,,Maar het is een complexe puzzel. En het kan natuurlijk dat Rutte straks een paar weken van tevoren zegt: het kan niet. Dan is dat zo. Maar voor 33.000 mensen is het ook een trainingsdoel, Het houdt ze aan het sporten. Dat is ook belangrijk.’’

Sprookjesfestival hoopt op alternatief

Het Sprookjesfestival in oktober in Arnhem en Nijmegen staat al wel op losse schroeven, vertelt organisatrice Karin Terwisse. ,,Sommige deelnemers hebben al afgezegd. We zijn van plan het toch door te laten gaan, in een bescheiden opzet. Maar het hangt er allemaal vanaf wat er in theaters kan dan en wat gemeenten willen toestaan.’’

En de intocht van Sinterklaas?

En als het virus in het najaar nog zonder vaccin rondwaart in Nederland, komen ook de sinterklaasintochten in gevaar. Jos Tiemessen van het binnenstadsbedrijf in Doetinchem vindt het echter nog te vroeg daar over na te denken.