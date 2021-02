Flips & Ribs: wéér een nieuwe bezorgservice in Arnhem

Arnhems D66-raads­lid Andeweg kondigt afscheid aan, Loor nieuw boegbeeld

22 februari ARNHEM - Gemeenteraadslid Mattijs Loor neemt per 1 maart het fractievoorzitterschap bij D66 in Arnhem over van Sabine Andeweg. Zij stopt over ruim een jaar helemaal met het werk in de gemeenteraad, dat ze dan twaalf jaar lang heeft gedaan.