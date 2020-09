Flitspaal bij Arnhemse brokkentunnel nooit aangevraagd

ARNHEM - De flitspaal die bij de ingang van de Willemstunnel automobilisten tot rustiger rijgedrag moet dwingen is nooit aangevraagd bij het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM). Dat blijkt uit navraag bij het CVOM, dat over de flitspalen gaat.

De Willemstunnel komt regelmatig in het nieuws met ongelukken. In de afgelopen vijf jaar vlogen in de tunnel zo'n 25 auto's uit de bocht. Oorzaak is de hoge snelheid al dan niet in combinatie met alcohol of drugs, aldus de politie.

Matrixborden

In april na het zoveelste ongeluk besloot wethouder Roeland van der Zee dat het tijd werd voor maatregelen. Zo werd de verlichting verbeterd en kwamen er matrixborden aan het begin van de tunnel. ,,En we kijken of een flitspaal mogelijk is bij de ingang van de tunnel. Daar gaat het CVOM over", zei de wethouder in april. Na nu blijkt is er nooit een aanvraag ingediend bij het CVOM.

Mateloos ergeren

De aanvraag voor een flitspaal doet de gemeente in samenwerking met de politie. Verder dan een overleg gesprek met de politie over de wens van een snelheidscamera is de wethouder niet gekomen. Dat vertelde hij in een gesprek met binnenstadbewoners die zich mateloos ergeren aan automobilisten die de centrumring als racebaan gebruiken.

Lastige plek

,,We begrijpen van de politie dat het technisch gezien een lastige plek is om een flitspaal te plaatsen. Na het gesprek van de wethouder met de bewoners hebben we bij de politie nogmaals aangedrongen op een flitspaal", aldus de woordvoerder Van der Zee.



Het CVOM laat desgevraagd weten dat er dit jaar geen aanvraag voor een flitspaal in Arnhem is ingediend. ,,Er wordt soms ook vooroverleg gevoerd over mogelijkheden voor handhaving, maar dat leidt dan niet altijd tot een aanvraag voor een flitspaal", zegt een woordvoerder van het CVOM.