FlixBus groeit flink in Gelderland, maar uitbreiding is vooralsnog niet aan de orde

ARNHEM/ NIJMEGEN - Flink meer reizigers hebben afgelopen jaar gebruikgemaakt van de buslijnen van FlixBus in Gelderland. Van en naar Arnhem steeg het aantal passagiers met 20 procent.

Dat zegt een woordvoerder van FlixBus, dat nu enkele jaren actief is in de provincie Gelderland. Het Duitse vervoerbedrijf zet intercitybussen in op lange afstanden, tegen relatief lage tarieven.

In Nijmegen, de andere halte van FlixBus in deze regio, is een toename van 3 procent behaald ten opzichte van 2018. Het groeiverschil met Arnhem kan volgens de woordvoerder te maken hebben met de verdwijning van de verbinding tussen de Waalstad en Groningen.

Daarnaast vertrekken vanuit Arnhem bussen richting het Duitse Ruhrgebied, waaronder de plaatsen Duisburg en Essen. Ook skioord Winterberg is vanaf de Gelderse hoofdstad te bereiken. Met Arnsberg, gelegen achter Dortmund, en het Belgische Gent kreeg Arnhem er in 2019 twee nieuwe bestemmingen bij.

Brussel en Eindhoven populaire bestemmingen

Exacte cijfers over het aantal mensen dat van en naar Gelderland reist, geeft FlixBus niet. De belangrijkste reden voor mensen om vanuit Gelderland gebruik te maken van de vervoersdienst, is een bezoek aan familie of vrienden, stelt de woordvoerder. Daarna zou een korte trip van één tot drie nachten veel voorkomen. Brussel en Eindhoven behoren tot de populairste eindpunten.

Uitbreiding van de haltes in Arnhem en Nijmegen, die respectievelijk 50 en 41 bestemmingen kennen, is volgens FlixBus voorlopig niet aan de orde. Ook zijn er geen concrete plannen voor stops in andere plaatsen in Gelderland. ,,Maar wij blijven continu kijken naar nieuwe mogelijkheden.’’

3,1 miljoen reizigers in Nederland