FLOW Freedom Festival Sonsbeek balanceert op het ‘porselein van de natuur’ in het Arnhemse Park

Wie moet Vitesse kopen? Dit hopen de fans: ‘FC Gelderland dan maar, samen met NEC’

ARNHEM - In het verlengde van de oorlog in Oekraïne en als Westerse reactie daarop het cancelen van Russische oligarchen, liet clubeigenaar Valeri Oyf na een flinke mediastorm weten Vitesse te verkopen. Inmiddels is de vraag: aan wie? Wat denken en hopen de fans? De Gelderlander vroeg het vier hondstrouwe aanhangers.

6 mei