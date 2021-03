Folkert Rotshuizen gaf Arnhem de Jansbeek terug. ‘Het was zíjn idee’

Johan Wolthuis stond hem die dag terzijde. Zoals ze meer dan vijftien jaar lang samen optrokken om de Jansbeek ‘boven water’ te krijgen. Dat de beek nu door de binnenstad stroomt, is de verdienste van Rotshuizen, zegt Wolthuis stellig. ,,Het was zíjn idee. Ik zal hem erg missen bij de uitvoering van het tweede deel van de Jansbeek, tussen Gele Rijdersplein en Beekstraat.”



Wolthuis omschrijft Rotshuizen als een zeer gedreven man. ,,Hij was altijd bezig met de stad Arnhem, liep altijd rond met ideeën voor verbeteringen. Het is jammer dat het lichamelijk wat minder met hem ging. Maar geestelijk was hij nog altijd scherp. Tot het laatst.”



Rotshuizen, geboren in Velp in 1925, maakte zich om veel meer druk dan de Jansbeek alleen. Hij roerde zich over de vernieuwing van Museum Arnhem, over de bebouwing van het Kerkplein en over de restauratie van de Eusebiuskerk, die hem lang niet snel genoeg ging. ,,De stad zit in mijn vezels”, zei hij er in 2016 zelf over.