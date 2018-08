Fonds moet ex-dakloze Robbie Williams in Nederland houden

Arnhemse kunst van het eieren pellen te zien op expo

14:53 ARNHEM - Kunst zit soms in een klein hoekje, zelfs in het pellen van een ei. Dit moet ook kunstenares Liedewij van Eijk hebben gedacht. Twee maanden geleden vroeg ze vele Arnhemmers om voor de camera een ei te pellen. Het eindresultaat is vanaf donderdag 30 augustus een maand lang te bewonderen in het atelier Circa...dit.