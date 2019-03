Foodhall Arnhem is geruisloos opengegaan; elke vrijdag oesterdag

Is je fiets gestolen in Arnhem? Politie vindt er 17 in de achtertuin van een betrapte dief

16:47 ARNHEM - Een fietsendief die vannacht werd aangehouden in Arnhem blijkt in enkele uren tijd zeventien rijwielen te hebben gestolen. Hij had de fietsen in zijn achtertuin verzameld. Dat meldt de politie Arnhem-Noord donderdag. De politie hoopt dat de eigenaren van gestolen fietsen zich melden.