Foodhall in monumentaal pand aan Korenbeurs Arnhem stapje dichterbij

Eind vorig jaar spraken beiden de verwachting uit dat de foodhall in juli van dit jaar openging. Maar die verwachting was nattevingerwerk, zeggen Lüneman en Steenbergen nu.



Ze hadden toen niet kunnen voorzien wat het pand allemaal te bieden had. Ze werden naar eigen zeggen verrast met allemaal ‘cadeautjes’ in het gebouw. Zo kwam onder meer een oud plafond bloot te liggen, dat in het nieuwe plan behouden wordt. Dat zorgde er, onder andere, voor dat de foodhall later open gaat.