Fors meer moorden en doodslagen in Arnhem; begin volgend jaar een wapeninleveractie

Zwemleraar die in De Grote Koppel in Arnhem aan jongetjes zat krijgt jaar cel en tbs

15 oktober ARNHEM – De rechtbank heeft de 22-jarige Matthew A. uit Arnhem donderdag een kleine jaar cel en tbs met voorwaarden opgelegd. A. pleegde vorig jaar als zweminstructeur in zwembad De Grote Koppel ontucht met negen jongetjes tussen de vijf en acht jaar. Ook had hij een grote hoeveelheid kinderporno in zijn bezit.