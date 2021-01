Forse achterstand in strafzaken door coronacrisis

Video Medekoplo­per in de eredivisie: Vitesse feest vrolijk verder

13 januari ARNHEM - Vitesse is, in elk geval een dag, mede-koploper in de eredivisie. Het topseizoen onder de Duitse coach Thomas Letsch kent een nieuw hoofdstuk met een formidabele overwinning op FC Utrecht. In Arnhem huist, vooralsnog, de uitdager van de traditionele top drie van Nederland.