Forse stijging bezoek stadshart Arnhem: Centrum verandert van ‘place to buy’ in ‘place to meet’

ARNHEM - De Arnhemse binnenstad is meer dan ooit in trek. Het aantal bezoekers per week staat dit jaar op 344.000. In 2018 lag dit aantal op 328.000. Dat blijkt uit de telling van passanten in het stadshart die onderzoeksbureau Locatus jaarlijks verricht in opdracht van het gemeentebestuur van Arnhem. Het onderzoek moet leiden tot een goed beeld van ontwikkelingskansen van steden in Europa.

Het gemeentebestuur leidt uit de cijfers af dat Arnhem in toenemende mate in trek raakt als winkelstad in het verlengde van de nieuwe economische groei. Ook de komst van nieuwe horeca speelt daar een rol bij. Die horeca krijgt ook een stimulans dankzij de komst van veel nieuwe inwoners in het stadshart. Het aantal bewoners lag een paar jaar terug nog op 5000, dit jaar wordt erop gerekend dat het aantal de 6000 zal passeren.

Voor op de rest

De oprukkende nieuwbouw trekt zowel jongeren die graag in de buurt van het uitgaanscentrum wonen als ouderen die vooral voor de binnenstad kiezen vanwege de goede voorzieningen. ,,De Arnhemse bestuurders willen dat de Gelderse hoofdstad zo een transformatie door gaat maken van place to buy naar place to meet,”, zo benadrukt een woordvoerder van de gemeente Arnhem.



Arnhem loopt met de groei van 5 procent voor op de landelijke trend. In de meeste steden zijn de bezoekersaantallen gelijk gebleven.



Locatus constateert dat de Arnhemse binnenstad tussen 2011 en 2014 te kampen had met een sterke terugloop van bezoekers, als gevolg van de economische crisis. Dat ging gepaard met sterk oprukkende leegstand onder winkels. Sinds 2014 gaat het weer bergopwaarts, al hebben de winkelketens het nog wel moeilijk.

Kassatransacties