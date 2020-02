FortVier, een tof restaurant in Arnhem-Zuid

Het is heel erg nieuw. Ik rijd net een weg in met een bord ‘doodlopend verkeer’, kom uit op een parkeerplaats met bergjes bouwzand en kom dan een spiksplinternieuw gebouw binnen dat vooral heel ruim aan doet. Eenmaal aan de tafel op een bank met in de rug een brede plantenbak, voelt het toch beschut. Alhoewel de lege grijze muur en de grote raampartijen nog wel aan doen als net verhuisd.

Botanische vormen op de muren

Een dame laat ons een tafel kiezen en de gastheer vertelt over de menukaart. De kaart is zoveel mogelijk opgebouwd uit producten van dichtbij en om zoveel mogelijk te kunnen proeven zijn de gerechten maatje tussengerecht.



Hij laat ons alleen, schikt de bloemen nog wat op de vaas en schuift de kaars precies naar de stilistisch gezien goede hoek. Het restaurant is zoals gezegd spiksplinternieuw en heeft heel botanische vormen op de muren en stof, gecombineerd met retrodessins en tegels met betonlook en veel echte planten.



Het kalfsvlees, van biologische oorsprong, is fijn gehakt en als tartaar op het bord gelegd. De crème van gerookte haring is perfect lobbig, maar heeft wel zoveel vissmaak, dat die het milde kalfsvlees wegvaagt. Een hap kalfsvlees met een gedoseerd hapje crème is heel lekker, dus ik zou in de keuken de dot al wat reduceren.