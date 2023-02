Forum geweigerd bij Regenboogdebat? COC eist excuses voor optreden in Arnhem

Lijsttrekker Anita Van Iperen bevestigt dat haar in een uitgebreide brief om die excuses gevraagd is. Volgens voorzitter Ricardo Brouwer van LHBTIQ+belangenvereniging COC Midden-Gelderland is er gevraagd afstand te nemen van uitspraken die woensdagavond in de raadzaal in Arnhem werden gedaan.



Vanwege die uitspraken, onder meer over gender bij kinderen, liep een deel van de raadsleden weg uit de vergadering. Luurssen noemde ‘de genderideologie’ onkruid dat bij de wortel moet worden aangepakt.

‘Sociale veiligheid garanderen’

Weert het COC dan iedereen die een afwijkende mening heeft? ,,Elke partij heeft het volstrekte recht om een eigen mening te hebben”, zegt Brouwer.



,,We hebben dit echter gedaan om de sociale veiligheid van onze bezoekers te garanderen. Dit debat is juist bedoeld voor mensen vanuit de LHBTIQ+ beweging. We willen dat zij zich veilig voelen.”

Raadsleden van GroenLinks, D66 en de Partij voor de Dieren verlaten de raadszaal in Arnhem.

Of FvD komt opdagen is nog onduidelijk

Het debat is volgens Brouwer ingestoken vanuit het idee van de partijen die iets met LHBTIQ+ willen. ,,Het gaat over wat politici voor die groep kunnen en willen betekenen. We willen die discussie uit de raadzaal in Arnhem juist niet opnieuw voeren. Ik ben de afgelopen dagen nog bezig geweest nazorg te verlenen aan mensen die geraakt zijn door wat er daar allemaal gezegd is.”



Het COC vindt het niet gek dat een Gelders politica zich moet verantwoorden voor uitspraken die in een gemeente zijn gedaan. ,,Hij deed de uitspraken namens een partij.”

Quote Wat betreft de vrijheid van meningsui­ting trek ik een grens bij een ander grondrecht om niet gediscrimi­neerd te worden Ricardo Brouwer , LHBTIQ+belangenvereniging COC Midden-Gelderland

Forum heeft maandagavond een reactie op de eisen van het COC gestuurd. Wat daar precies in staat, is niet bekend. Momenteel beraadt COC zich weer op dat antwoord.



Van Iperen wil niet reageren op de kwestie tot dit antwoord er is.

Andere mening uitsluiten?

Alle partijen die meedoen aan de Gelderse verkiezingen waren voor het debat uitgenodigd. Niet alle partijen gaan echter op de uitnodiging in, zoals FvD wel deed. Zo zijn PVV en SGP niet aanwezig.

Brouwer benadrukt dat hij weet dat er meerdere partijen zijn die het gedachtegoed van zijn organisatie niet volledig steunen. En dat in de maatschappij niet altijd iedereen even tolerant is, erkent hij ook.



Het gaat er dan ook niet om dat er allemaal tere zieltjes bij de organiserende partijen zitten. ,,Wat betreft de vrijheid van meningsuiting trek ik een grens bij een ander grondrecht om niet gediscrimineerd te worden. Er zijn ook minderjarigen bij. Die willen we niet een kwetsbare positie zetten zoals vorige week.”

