Forum voor Democratie zet Nijmeegse skyline op Arnhemse verkiezingsposter: ‘Dan wil je echt geen stemmen he?’

Vreugde en verdriet door Openda: steraanval­ler zorgt bij Vitesse voor hoop met goal en ergernis door schorsing

WENEN - Vitesse balanceert op de rand van de afgrond in Europa. Na de pijnlijke en onnodige 2-1 nederlaag tegen Rapid Wien is in de return in GelreDome een nieuw Arnhems meesterwerk nodig. Zonder ster Loïs Openda.

18 februari