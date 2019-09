Foto van lachende meiden met graflichtjes in Sonsbeek: Wie wordt hier herdacht, en waarom?

Boswachter Jeroen Glissenaar, woonachtig in het Park Sonsbeek, staat ook voor een raadsel. Glissenaar: ,,Ik heb het zien staan, maar kan er niets zinnigs over zeggen.’’



,,Het bermmonument is gisteravond of vanochtend geplaatst’’, zegt Fons Westerink, tuinman van Scalabor. Hij is bezig met het onderhoud van de Steile Tuin.



Westerink: ,,Ik heb ook geen idee, waarom dat bermmonument op deze plek is geplaatst. Het kan ook zijn dat deze gedenkplaats gewoon willekeurig is, omdat het een mooie plek is om te mijmeren en uit te kijken over deze prachtige tuin.’’