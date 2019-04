Fotografe uit Arnhem maakt boek over zinkend land in Stille Oceaan: ‘Bewoners lijken niet te beseffen wat ze overkomt’

Sanne Zurné verkeert in shock. Uit het niets overspoelen hoge golven de straten van eiland Tarawa. De 30-jarige fotografe staat binnen enkele minuten tot aan haar knieën in het water. ‘Wat gebeurt hier?’



Om haar heen ziet ze de bevolking van de kleine republiek Kiribati ontspannen toekijken vanuit houten huizen op palen. Sommigen van hen moeten lachen om de paniek bij de geboren Arnhemse. Een oudere vrouw ligt halfnaakt met haar hoofd op een plastic speeldier en doet een dutje. Nadat de schrik bij Zurné heeft plaatsgemaakt voor verbazing, legt ze de atypische reacties vast met haar camera. ,,Die zeggen wat over de manier waarop de mensen daar met hun probleem omgaan. Ze zien het niet.’’



Op Zurné maakt de penibele situatie op Kiribati, waar ze in januari drie weken verbleef, wel indruk. Dusdanig veel dat ze nu een fotoboek maakt over het land in de Stille Oceaan, dat ingeklemd ligt tussen Australië en Hawaï. Wetenschappers voorspellen dat Kiribati over enkele decennia onbewoonbaar is door de stijgende zeespiegel. Of zoals Zurné zegt: het land met ongeveer 100.000 inwoners gaat letterlijk ten onder.