Frank geniet dagelijks van het geweldige uitzicht in Arnhem: ‘De afgelopen eeuwen is hier niets veranderd’

Hier, op een van de mooiste plekjes in Nederland, zit hij het liefst. Vanaf het bankje bij de Stenen Tafel in Park Klarenbeek geniet Frank Ritmeester (58) uit Arnhem dagelijks van het glooiende landschap en het geweldige uitzicht. ,,Je kunt heel ver kijken’’, vertelt Ritmeester. ,,Bij goed weer zie je de Rijn, de Pleijroute en soms zelfs het Erasmusgebouw in Nijmegen en het Reichswald in Duitsland. Op deze plek is in de afgelopen eeuwen vrijwel niets veranderd: je kunt de geschiedenis ‘lezen’.’’ Vanaf het bankje aan de rand van het bos kijk je uit op de steile Bosweg aan de oostkant van Arnhem. Op de velden grazen paarden en schapen. Verderop staan twee boerderijtjes en een grote boom. Ritmeester is leraar tekenen, kunstgeschiedenis en Duits op twee scholen in de stad. Hij houdt van het unieke beeklandschap van Arnhem. ,,Vaak wordt gedacht dat de stad aan de Rijn is ontstaan, maar die stroomde er pas vanaf de zestiende eeuw direct langs. De Jansbeek is de plaats waar het echt begon.’’

Even niet in het jachtige bestaan

Bijna dagelijks wandelt hij via de binnenstad en andere parken naar Klarenbeek. Een tocht van 8 kilometer, een dik uur. ,,Met mijn opa wandelde ik als kind al veel in Oostenrijk. Zelf ben ik op mijn 18de begonnen met wandelen.’’'



Nu is het vooral lekker na zijn werk, vertelt hij ,,Dan kan alles een beetje indalen. Ik geniet van de mooie natuur en de dingen die van waarde zijn. Even niet in het jachtige bestaan.’’



Door de lockdown geeft de Arnhemmer deels online les. Het wandelen is daardoor nog belangrijker voor hem. ,,Ik denk dat het niet voor niets is dat we nu met de neus op de feiten worden gedrukt. Al dat reizen van ons: waar zijn we in hemelsnaam mee bezig. We beseffen dat we meer lokale producten moeten kopen. Een crisis heeft ook iets goeds in zich.’’



Als hij in de binnenstad is, loopt hij steevast even de boekhandel binnen. ,,Het voelt zo lekker om met een tasje met een boek naar huis te lopen. Daar zit een belofte in. Ook haal ik altijd een coffee to go in Park Sonsbeek. Groot geluk zit in kleine dingen.’’