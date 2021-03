Frans en 79 anderen rijden rond voor Thuisbezorgd in Arnhem: ‘Tien keer beter dan de Appie’

,,Als het zo vijf uur is, krijgen we een piek”, zegt Ruben Loohuis (31) op deze doordeweekse dag in maart. Steeds meer bezorgers, vooral jongens, allemaal in dikke oranje jassen gestoken, betreden de Thuisbezorgdhub in de Arnhemse Rijnstraat.



Achter in het felverlichte, met een hoog plafond uitgeruste, pand staan 55 oranje e-bikes. Voorin een reusachtige kast vol isolerende bezorgtassen. ,,Deze hub is 1 november geopend”, zegt city operation manager Loohuis. ,,Dat stond al voor corona in de planning.”



Nee, uniek is Arnhem niet. Sterker: ,,Dit soort locaties zijn er al in 29 steden in Nederland.”



Het centrum in de Rijnstraat, legt Loohuis uit, neemt de bezorging uit handen van eetgelegenheden die wel op het platform Thuisbezorgd.nl zitten, maar geen eigen bezorger(s) in dienst willen. ,,Hier bedienen we de kleinere ondernemers. Goed voor ons platform. Het betekent meer keus voor onze klant.”