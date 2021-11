Franse Bulldog-pup Luna bleek ‘illegaal’ en werd in beslag genomen, baasje Arnoud in zak en as: ‘Het is een nachtmerrie’

Palestijn­se kunstenaar, even verlost van enge drones, exposeert met Arnhemmer Rob Voerman in galerie Plaatsma­ken

Nooit eerder had hij de Gazastrook verlaten. En hij had tot voor kort nog nooit per trein gereisd, laat staan per vliegtuig. Heel bijzonder dus dat de 31-Jarige Palestijnse beeldend kunstenaar Mahmoud Alhaj in Arnhem een expositie van zijn werk heeft kunnen inrichten.

3 november