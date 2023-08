Franse school was niks voor Niels, metalen beelden maken hem gelukkig: ‘Een beeld is tastbaar’

MET VIDEO Weer twee autobran­den in een nacht: Porsche van 137.832 euro en Citroën C4 zwaar beschadigd

Weer is Arnhem opgeschrikt door nachtelijke autobranden. Ditmaal was Arnhem-Zuid het toneel. Daar zijn een dure Porsche Panamera en een Citroën C4 Cactus in brand gestoken. Dit gebeurde in de nacht van zondag op maandag.