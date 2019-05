Fraude alom bij taalscholen: zeker vier bureaus in regio verdacht van overtreden regels

ARNHEM - Zeker vier taalscholen voor inburgeraars met een vestiging in de regio hebben sinds afgelopen zomer de wettelijke regels overtreden of worden daarvan verdacht. De taalbureaus komen niet meer voor op de website van keuringsinstantie Blik op Werk.

Dat blijkt na onderzoek van dagblad De Gelderlander, naar taalscholen die in de voorbije maanden zijn verdwenen.

Het gaat in ieder geval om het TIP College en de Oranje Ster, die onlangs werden geschorst vanwege een lopend onderzoek naar fraude met inburgeringsgeld.



Dat betekent dat de scholen voorlopig geen nieuwe cursisten mogen aannemen. Beide bezitten een locatie in Arnhem.



Daarnaast zijn er zeker nog twee taalbureaus in de regio die zich (vermoedelijk) niet aan de regels hebben gehouden, bevestigt Blik op Werk. Wat zij precies fout zouden hebben gedaan, zegt de instantie niet. Dat kan variëren van het vervalsen van presentielijsten tot het geven van slecht onderwijs.



Blik op Werk spreekt niet per se van fraude. ,,Het woord fraude is een lastig woord, omdat het dan ook om zelfverrijking moet gaan en dat kunnen wij niet in alle gevallen vaststellen of bewijzen’’, stelt directeur Lidy Schilder.



,,Vandaar dat wij ons houden aan de termen ‘het overtreden van geldende wet- en regelgeving’.’’

Zestien schorsingen

Een recente brief van minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) aan de Tweede Kamer laat zien dat tussen september 2018 en april van dit jaar in totaal vijftig taalscholen stopten met het voeren van het keurmerk van Blik op Werk.



Van tien van die bureaus werd het kwaliteitslabel ingetrokken of kwam dat te vervallen. Verder is sprake van zestien schorsingen. Na april werden nog eens tien keurmerken niet toegekend door Blik op Werk.

121 meldingen in paar maanden tijd

De scholen waar het om gaat, hebben nog de tijd bezwaar aan te tekenen tegen de maatregel, schrijft Koolmees. Hij bedoelt dus ook het TIP College en de Oranje Ster.



Sinds een eerdere verontrustende Kamerbrief van de minister in november, waaruit bleek dat fraude met inburgeringsgeld op grote schaal voorkomt, zijn nog eens 121 meldingen van oplichting en misbruik van kwetsbare mensen binnengekomen. Of dat ook betekent dat het daadwerkelijke aantal fraudegevallen is gestegen, is onbekend.