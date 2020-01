‘Fraudebrigade’ moet strijd aangaan tegen zorgcowboys in Arnhem

Beperkt de inzet zich nu tot anderhalve arbeidsplaats, er komen er minimaal twee bij. Bovendien komt er een onderzoek naar de vraag hoeveel winst zorginstellingen maken die in opdracht van de gemeente werken. Datzelfde geldt voor de vraag of in Arnhem zorg ook zonder commerciële partijen te organiseren valt.



De stappen zijn een uitvloeisel van eerdere debatten over misstanden in de zorg. Ze worden op voorstel van de SP genomen, die er woensdagavond een meerderheid in de gemeenteraad achter kreeg.



De politiek is klaar met verhalen, onder meer van journalistieke platforms Pointer en Follow the Money, over zorgcowboys die hun zakken vullen met belastinggeld dat is bedoeld voor zorg.