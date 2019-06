Free Your Mind blijft binnen de geluidsnorm; wel klachten, ook over klagers

ARNHEM - Het zonovergoten dancefestijn Free Your Mind in Arnhem zorgde zaterdagmiddag en -avond voor tientallen klachten op social media over het geluid. De meeste klachten gingen echter over de klagers.

Er is veel onbegrip op Twitter en Facebook over mensen die hinder ondervinden van het festivalgeluid.



Ook bij de organisatie van het dance-event op de Stadsblokken kwamen twee klachten binnen.



,,We houden rekening met de omwonenden door ons aan de gemeentelijke regels te houden. Die zeggen dat de geluidsbelasting op de gevels van de dichtstbijzijnde huizen niet meer dan 80 decibel mag zijn. Daar hebben we ons aan gehouden”, zegt Noah van Putten van Free Your Mind.

Geen overtredingen

De Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) bevestigt het beeld van de organisatie.



,,Er is door de ODRA gemeten en geen overtredingen geconstateerd. Maar we maken in de loop van de week de balans op, mogelijk komt er dan nog iets binnen", zegt een gemeentewoordvoerder.



De ODRA heeft onder meer gemeten naar aanleiding van de geluidsoverlast tijdens Koningsdag. Toen regende het klachten vanuit de verre omtrek. Dat had onder meer te maken met verschillende podia die tegelijk voor een opeenstapeling van muziek en geluid.

Quote We hebben geen problemen met de hitte gehad. Noah van Putten, organisatie Free Your Mind

