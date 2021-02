Free Your Mind Festival op 31 juli; Organisatie hunkert na jaar corona zelfs ‘naar eindeloze rij voor toilet’

‘Na meer dan een jaar zonder evenementen verlangen we meer dan ooit naar een sappig festivalseizoen met fantastische muziek, ontmoetingen, liefde en zelfs een eindeloze rij voor het toilet’, schrijft de organisatie op de eigen website. ‘Een samenkomst op Stadsblokken is het lichtpuntje dat we dezer dagen nodig hebben.’



Toch houden de organisatoren een slag om de arm voor het ‘passende festival’ dat ze voor ogen hebben: ‘Hoewel we optimistisch zijn over de toekomst, is er nog steeds een kans dat het festival niet door kan gaan’. In dat laatste geval krijgen kopers van een ticket voor de 2021-editie hun geld (exclusief servicekosten) terug.



Belangstellenden kunnen zich nu alvast registreren voor kaarten. De line-up van het festival op het Stadsblokken-terrein in Arnhem-Zuid moet nog bekend worden gemaakt. Er wordt momenteel nog aan gewerkt.