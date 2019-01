Free Your Mind verandert oude Arnhemse melkfabriek voor laatste keer in festivalterrein

Free Your Mind vindt normaal gesproken in de zomer plaats op de Arnhemse Stadsblokken en trekt dan ruim 18.000 bezoekers. De organisatie hield de laatste tijd al vaker kleinere dancefeesten op andere locaties vanwege het vijftienjarig jubileum. Een festival bij evenemententerrein Thuishaven in Amsterdam, rond het wereldbekende Amsterdam Dance Event in oktober, is daar een voorbeeld van.



,,De extra feesten die we vorig jaar hebben georganiseerd, zijn goed bezocht’’, vertelt organisatielid Noah van Putten. ,,En we merken dat er vraag is naar meer van dit soort evenementen in Arnhem. Vandaar dat we nu voor een wintereditie van Free You Mind in De Melkfabriek hebben gekozen.’’