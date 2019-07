Frostbrug of Waalbrug op Songfestivalbus? Het blijkt een kwestie van perspectief

Woensdag bleef onduidelijk hoe het nou precies zat met die brug, maar ze hebben het inmiddels uitgezocht bij de gemeente Arnhem, waar op de eigen grafische afbeelding de touringcarsticker met de skyline was ontworpen. En dat is echt gebeurd op basis van een foto van de Frostbrug, níet van de Waalbrug, verzekert een Arnhemse gemeentewoordvoerder.



Het blijkt een kwestie van perspectief. De gestileerde weergave van de boogbrug is gebaseerd op een foto die bij de grafische afdeling van de gemeente Arnhem aan de wand hangt. ,,En daarop zie je de brug van onderaf”, legt de woordvoerder uit. ,,Daardoor zie je niet alleen de voorste boog, maar ook de achterste.” Juist door die dubbele boog werd de link met de Waalbrug in Nijmegen gelegd.



Gelukkig zijn ze in het Arnhemse stadhuis niet met alle commotie op social media. ,,Die afbeelding gaan we niet meer gebruiken”, zegt de woordvoerder. ,,Die brug gaat de digitale prullenbak in.”