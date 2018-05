Fruithandelaar vrijgesproken van cocaïnesmokkel

KERK-AVEZAATH/ARNHEM - Een 43-jarige fruithandelaar uit Kerk-Avezaath is vandaag vrijgesproken van het invoeren van 32 kilo cocaïne. Die bleek verstopt in een container vol ananassen die in juni 2017 werd geleverd op zijn bedrijf in Geldermalsen.