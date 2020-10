Fuck het volk

Schoot Mo zijn vriendin Yosra uit Arnhem per ongeluk in de borst? ‘Ze konden niet mét en zonder elkaar’

22 oktober ARNHEM - ,,Doe normaal, gek.” Het is het laatste dat de 31-jarige Yosra Seyah in haar leven uitspreekt. De woorden zijn gericht tegen haar vriend Mo. Die staat in hun slaapkamer met een vuurwapen in zijn handen. Een harde knal verstoort de vredige dinsdagochtend in de Arnhemse wijk Plattenburg.