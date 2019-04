Fusie-orkest doet soms twee concerten tegelijk

,,We kunnen soms twee concertreeksen tegelijk programmeren", zegt hij. ,,En als pakweg het ene deel van de groep in het land de Reisopera begeleidt, wat onze taak is, dan kan de andere helft hier in het oosten een reeks concerten verzorgen."

Verplichting

De fusie van beide orkesten op 1 september is een verplichting van de rijksoverheid, die de kosten in de hand wil houden. Maar nu de provincies Gelderland en Overijssel gezamenlijk jaarlijks 1,9 miljoen voor het nieuwe orkest uit willen trekken, heerst in Musis in Arnhem en in het Muziekcentrum in Enschede inmiddels een optimistische sfeer.



De 52 musici van het Orkest van het Oosten hadden in de afgelopen jaren maximaal een dienstverband van 0,7, de 64 leden van Het Gelders Orkest van 0,6. Maar dat kan nu voor een groot deel van de musici 0,8 worden. ,,Als ze dat willen", zegt De Leeuwerk. ,,Sommige mensen zijn elders verplichtingen aangegaan. Ze geven les of maken deel uit van ensembles. Anderen zijn in deeltijd acupuncturist, onderwijzer of fysiotherapeut geworden. Een van hen is in de politiek gegaan en is nu gemeenteraadslid."

Meer ruimte

Hoe het ook zij: bij het nieuwe orkest, dat nog geen naam heeft, komt meer ruimte. Is voor het spelen van een bepaald programma een beperkt aantal musici nodig, dan kan met de resterende groep een ander programma gebracht worden. ,,We zullen amper meer invallers van buiten moeten inhuren", zegt De Leeuwerk, die komende zomer zijn functie overgeeft aan zijn nu nog onbekende opvolger.



Concerten worden verspreid over beide provincies uitgevoerd, soms in veel zalen, soms in minder. Over het geheel genomen zal het nieuwe orkest in beide provincies vaker te horen zijn dan de beide orkesten nu in hun eigen provincie.

Het orkest wordt één, maar er blijven wel twee repetitieplekken, in Arnhem en Enschede. Musici worden op basis van noodzaak, voorkeur en beschikbaarheid ingedeeld op programma's. Het reizen wordt beperkt, als het kan, om de kosten te beperken.



Moet er een symfonie van Bruckner op het podium komen, of een ander werk dat veel deelnemers vereist, dan kan dat met de hele ploeg. ,,De nieuwe opzet biedt talloze mogelijkheden", zegt De Leeuwerk. Educatieve projecten blijven op het programma staan en ook het nieuwe orkest streeft ernaar om met commerciële begeleidingen een deel van zijn geld te verdienen. Maar dat van dat laatste niet te veel verwacht mag worden, is in de afgelopen jaren duidelijk geworden.

Namen

De namen Het Gelders Orkest en Orkest van het Oosten verdwijnen, dat is vrijwel zeker. Een deskundig bureau denkt samen met mensen uit beide orkesten over een nieuwe naam, die in september of oktober bekend moet zijn. ,,De zoektocht naar een nieuwe chef-dirigent begint pas als we één zijn", zegt De Leeuwerk. ,,Ik verwacht dat de nieuwe chef-dirigent in 2020 aantreedt."