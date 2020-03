‘Ga niet alleen maar naar de Posbank’: regio wil toeristen naar onbekende parels trekken

Versleten doorlaat­werk in ‘Groene Rivier’ Malburgen krijgt opknap­beurt

10:57 ARNHEM - Het zogenoemde doorlaatwerk in de Eldenseweg in Arnhem-Zuid wordt opgeknapt. Het rijksmonument uit 1966 aan de voet van de Nelson Mandelabrug, gebouwd ten behoeve van de baksteenindustrie in Meinerswijk is al geruime tijd in slechte staat.