Gaat er nou wel of niet gebouwd worden op Stadsblokken en Meinerswijk in Arnhem?

Jaar nodig voor finaal besluit over Stadsblok­ken en Meiners­wijk

DEN HAAG/ARNHEM - Het duurt naar verwachting nog een klein jaar voordat er duidelijkheid is over de toekomst van Stadsblokken-Meinerswijk in Arnhem. Zo lang verwacht de Raad van State in Den Haag nodig te hebben om de beroepszaken tegen het bestemmingsplan voor het uiterwaardengebied af te handelen.

13 april