‘Gaatjesboorder van Arnhem-Noord’ gaat jaren de cel in, gestolen sieraden van ‘grote emotionele waarde’

Bij ‘gaatjes­boor­der’ gevonden Rolex wacht nog altijd op rechtmati­ge eigenaar

ARNHEM - De politie heeft nog altijd geen idee van wie de sieraden, munten en horloges zijn die werden gevonden bij een 39-jarige man uit Albanië. Hij wordt verdacht van meer dan honderd inbraken in Arnhem en Velp en is in de volksmond bekend als de ‘gaatjesboorder’.

20 mei