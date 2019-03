Gans raakt verstrikt in hekwerk en overlijdt: ‘al de derde keer’

video In brand gestoken scooter legt carnavals­café in Klarendal deels in de as, kroeg wil toch open

13:17 ARNHEM - Een in de fik gestoken gestolen scooter is de oorzaak van de brand die rond 4.00 uur zondagmorgen heeft gewoed in Café Sailor in de Catharijnestraat in Arnhem. Dat heeft de technische recherche van de politie laten weten aan eigenaresse Tamara Schoonderbeek.