Gaslek door vandalen in Arnhem

Postbezor­ger zwaarge­wond na aanrijding op Sint Antoniel­aan in Arnhem

16:39 ARNHEM - Een postbezorger is woensdagmiddag zwaargewond geraakt na een aanrijding met een auto in het Sonsbeekkwartier in Arnhem. Hij is met spoed naar het Radboudumc in Nijmegen vervoerd.