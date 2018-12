Gaybrapad is sympathiek, maar niet altijd veilig

Boender sprak zich onlangs uit over de gekleurde zebra's toen in Boxtel op zo’n oversteek een ongeval plaatsvond. De expert begrijpt dat gemeenten regenboogzebra’s - ook wel gaybrapaden genoemd - aanleggen, maar roept wel op daarbij gezond verstand te gebruiken. ,,Natuurlijk, zo’n regenboogpad is een sympathiek gebaar. Als stad krijg je er aandacht mee, ook in de pers, en dat is ook het doel - een positief signaal naar de lhbt-gemeenschap. Maar doe dat nu niet over een (drukke) weg. Leg zo’n pad aan op een brede stoep of op een plein. Het signaal is hetzelfde, de attentiewaarde net zo groot en je brengt het verkeer niet in verwarring.’’



In Gelderland liggen regenboogpaden in Arnhem, Dieren en Apeldoorn. Nijmegen en Tiel deden het meer in de visie van Boender: in die steden werden respectievelijk een regenboogtrap en een regenboogloper gecreëerd.