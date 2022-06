Gazprom maakt plaats voor Eneco in regio Arnhem en Nijmegen, toch valt gebruik Russisch gas ‘nooit helemaal uit te sluiten’

Het kwik boven de 30 graden? Waterijs voor ouderen en nevel voor de zwijntjes in Burgers’ Zoo

ARNHEM - We konden donderdag al even proeven aan de hitte die vrijdag en zaterdag doorzet. Dertig graden en de gevoelstemperatuur ligt nog hoger. Ouderen en kwetsbaren hebben daar éxtra last van. Dus: goed drinken, een waterijsje of kopje bouillon. En doe als de dieren in Burgers’ Zoo: zoek de schaduw op en maak je vooral niet te druk.

