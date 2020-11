Geadopteerd, bang om te vertellen dat ze lesbisch was en een geweldige relatie: Elly (61) schreef een boek over haar leven

‘Ga even zitten, we moeten je iets vertellen.’ Precies zo, op die zakelijke manier kreeg Elly Petri op haar 15de van haar ouders te horen dat ze was geadopteerd. ,,En na dat moment was het onderwerp altijd taboe. We hebben er thuis nooit meer over mogen praten.’’

Hoe ging u daarmee om?

,,Ik voelde me zwaar bedrogen. Nadat we die boodschap kregen, sloot ik me op in mijn kamer. En ik wilde op zoek naar mijn biologische ouders. Zes jaar later heb ik mijn biologische moeder gevonden, nadat mijn vader alle adoptiepapieren uit een la had gepakt en die aan me gaf. Daarna wilde hij er niets meer over horen. Mijn ouders waren erop tegen dat ik mijn biologische ouders zou vinden en ontmoeten. Mijn zus ging er veel makkelijker mee om dan ik. Die zei na de mededeling van mijn ouders ‘oké’ en ging stappen.’’